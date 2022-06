Zonnige eerste editie CultuurKaravaan in De Swetten

zo 12 juni 2022 11.38 uur

DRACHTEN - Bij wijkcentrum De Utwyk in De Swetten kon men zaterdag genieten van een portie kunst en cultuur tijdens de CultuurKaravaan. Een initiatief van Bibliotheek Drachten, Museum Dr8888, Poppodium Iduna en Schouwburg De Lawei om bewoners uit de gemeente Smallingerland dichtbij huis te verleiden om weer cultuur te komen snuiven.

Het was een feestelijke dag met een uiteenlopend aanbod van theater, muziek, beeldende kunst en literatuur.

Op het muziekpodium waren er optredens van Gurbe Douwstra, Calidus en Kings of Diamonds. Garage TDI speelde voor de jonge bezoekers en hun ouders de bijzondere muziektheatervoorstelling op wielen 'Dag Nacht’. Dichters Bram Zielman, Laura Greengarden en Marc Spijkers brachten poëzie op maat. Kunstenares Mirjam Engelberts maakte ter plekke haar kunstwerk voor De Swetten in de Utwyk af. Dit werk is voor de bewoners van De Swetten en blijft in wijkcentrum de Utwyk hangen. Voor kinderen was er ook genoeg te doen: creatieve workshops, gedichten maken, voorlezen en een springkussen. Daarnaast konden bezoekers in de Utwyck terecht voor lekkere snacks.

Over de CultuurKaravaan

Festival de CultuurKaravaan trekt dwars door Smallingerland langs wijken en dorpen. De CultuurKaravaan ademt de sfeer van een festival, maar dan lekker dichtbij huis. Vier samen met je buren en dorpsgenoten het eigenzinnige cultuuraanbod van Smallingerland. Dit gratis festival biedt voor ieder wat wils, met muziek, kunst, theater, dichters, horeca en een uitgebreid kinderprogramma. En heeft als doel om een bezoek aan kunst en cultuur weer te stimuleren na een lange coronaperiode. De CultuurKaravaan wordt mede mogelijk gemaakt door Gemeente Smallingerland.



