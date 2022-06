Voorbijgangers ontdekken buitenbrand langs fietspad

za 11 juni 2022 23.45 uur

DRACHTEN - In een bosje langs het fietspad aan de Lanen in Drachten is zaterdagavond een brand ontdekt door voorbijgangers. Jonathan en Martijn reden over het fietspad toen ze ineens allemaal jongens uit de bosjes zagen komen. Toen ze keken waar de jongens vandaan kwamen zagen ze dat het aan het branden was. Zij hebben toen de brandweer gebeld.

Het bleek te gaan om een kampvuur in een kuil. Op het vuur lagen onder andere balken die normaal rechtop in het bosje stonden. Ook was er een pallet op gegooid. De brandweer van Drachten is ter plaatse gekomen en heeft de brand geblust.

