Grote uitslaande brand bij overslagbedrijf in Heerenveen

do 09 juni 2022 17.24 uur

HEERENVEEN - Bij het overslagbedrijf Bakker Transport aan de Venus in Heerenveen is donderdag een zeer grote brand uitgebroken. Het gebouw ligt naast de A32 en de rookwolken waren in de verste omgeving te zien. In het pand wordt melkpoeder opgeslagen.

De brandweer schaalde al snel op naar 'zeer grote brand' en is met meerdere korpsen ter plaatse. De brand zat in het dak van het gebouw dat vol ligt met zonnepanelen. Het zou gaan om 1500 tot 2000 panelen. Daardoor was de brand erg lastig te bestrijden. De brand lijkt daarmee op de grote brand bij Houthandel van der Wal op 20 mei 2021 in Noardburgum.

De brandweerploegen van onder meer Heerenveen, Gorredijk, Nieuwehorne en Grou zijn ter plaatse gekomen om het vuur te blussen. Het is onduidelijk of er ook mensen gewond zijn geraakt bij de brand. In de omgeving is een NL-alert uitgezonden met de oproep om ramen en deuren gesloten te houden.

