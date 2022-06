Overlopen inbreker slaat op de vlucht

do 09 juni 2022 16.39 uur

DRACHTEN - Een vooralsnog onbekend gebleven inbreker is donderdag op de vlucht geslagen nadat hij bezig was met een insluiping. Dit gebeurde omstreeks 14.00 uur in een woning aan de Splitting in Drachten.

De inbreker werd overlopen door de bewoner en sloeg vervolgens de vlucht. Het is nog onbekend of de inbreker ook iets buit heeft gemaakt. De bewoner heeft bij de politie aangifte gedaan en de politie heeft de zaak in onderzoek.

Via Burgernet werden deelnemers opgeroepen om uit te kijken naar een blanke man, blond haar, tussen de 25 en 30 jaar. Hij droeg een grijs vest en had een witte tas bij zich.