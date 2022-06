Zorgclub Carins wil ziektecijfer terugdringen

wo 08 juni 2022 10.49 uur

DRACHTEN - Zorgorganisatie Carins in Smallingerland houdt voor 2023 rekening met een ziekteverzuimcijfer van vijf procent. Vanwege een flinke coronapiek in het eerste kwartaal ligt dat cijfer nu iets hoger dan verwacht.

Met de veel hogere verzuimcijfers in 2020 en 2021 "lijkt het streven ambitieus, maar het is wel gezond om die ambitie te hebben", liet directeur Tjally Otter van Carins dinsdagavond aan de gemeenteraadsleden in de vergadering van Het Debat van Smallingerland weten.

Vanwege aanloopproblemen in de nieuwe zorgorganisatie is het ziekteverzuim in de 2020 en 2021 aan de hoge kant geweest. Vorig jaar lag het percentage op 7,9 en het jaar ervoor op zo’n 7. Jildert Oppedijk van D66 noemde de ambities van Carins om die reden "best wel ambitieus". Een ander probleem wat speelt is dat het verloop onder het personeel vanwege de aanloopperikelen ook groot was, aldus Otter.

GroenLinks-raadslid Jille Booi wees op de risico’s als gevolg van een hoog ziekteverzuim. De mogelijkheid dat er onvoldoende goed opgeleid personeel is, heeft Carins in de berekening voor het personeelsbestand voor volgend jaar meegenomen. Volgend jaar wil de zorgorganisatie met 73,4 fte aan personeel werken, 1,5 fte minder dan nu. Dat cijfer is berekend op basis van de vraag aan zorg, die uit de gemeente wordt verwacht. "We hebben daar kritisch naar gekeken", aldus de Carins-directeur.

Tjally Otter zei heel benieuwd te zijn hoe het met de verwachte coronapiek komende herfst komt. "We weten niet hoe het komt en daar hebben we ook geen invloed op." De gemeenteraadsleden kunnen tegen die tijd zelf de gevolgen controleren, want in oktober 2022 staat een werkbezoek op de agenda.