Veiligheidsregio geeft gemeenten 1,2 miljoen terug

wo 08 juni 2022 10.47 uur

DRACHTEN - Smallingerland krijgt 100.000 euro terug uit de pot van Veiligheidsregio Friesland. Voor alle Friese gemeenten gaat het om een totaalbedrag van 1,2 miljoen euro. Het geld is eerder als reguliere bijdrage betaald, maar vanwege de coronacrisis niet gebruikt.

Cursussen voor brandweerlieden zijn bijvoorbeeld niet gehouden, omdat ze het te druk met andere zaken hadden. "Het geld dat we overhouden vloeit daarom weer terug naar de gemeenten", verteltde directeur bedrijfsvoering Erik Knoll dinsdagavond tijdens de Ronde Tafel in Smallingerland.

De Friese veiligheidsregio hield over 2020 en 2021 fors geld over, vertelde Knoll. In totaal drie miljoen euro. Personeel van de zestig brandweerkazernes en veertig ggd-locaties is volop met de coronapandemie bezig geweest. Niet alle opleidingen kunnen worden ingehaald, maar het resterende deel van het geld wordt gereserveerd voor speciale opleidingsprojecten, zoals bestrijding van brand in elektrische auto’s en zonnepanelen. Als voorbeeld noemde hij de brand in Burgum, waarbij deeltjes van zonnepanelen tot ver in de omtrek in de weilanden waren terug te vinden.

Voor de verwachte coronapandemie in de herfst en later houdt Veiligheidsregio Fryslân een schil van twee- tot driehonderd mensen aan, die direct kunnen worden ingezet als het nodig is. Het geld daarvoor komt van het rijk, dat voor de jaren 2020 tot en met 2023 62 miljoen euro in alleen al Friesland heeft gereserveerd. Voor de opvang van Oekraïners is daarnaast nog eens apart geld beschikbaar.