Smallingerland blijft eigenaar speeltuingebouwen

wo 08 juni 2022 10.46 uur

DRACHTEN - De speeltuingebouwen van De Draaikolk, de Singels en de Wiken in Drachten blijven in eigendom van de gemeente Smallingerland. Burgemeester en wethouders zien weinig heil in verkoop aan de speeltuinverenigingen, omdat de gemeente daarmee grond kwijtraakt op centrale plekken in de wijk.

Het college ziet ook niets in verkoop van een gebouw alleen, terwijl de grond van de speeltuinen in bezit van de gemeente blijft. De bestuurders van de betrokken speeltuinverenigingen staan achter het collegevoorstel, dat dinsdagavond in de vergadering van de Ronde Tafel aan de orde kwam.

Klaas Hoekstra van speeltuinvereniging De Draaikolk in wijk De Swetten zei het zo prima te vinden. Hij vond een medestander in Iris Braaksma van de Singelhof. De drukbezochte speeltuinvereniging bestaat inmiddels veertig jaar.

Het onderhoud aan gebouwen kan beter worden geregeld. Dat gebeurt nu nog gefragmenteerd. Voor de speeltoestellen, die eigendom van de vereniging zijn, het terrein en het gebouw zijn verschillende beheer en onderhoud-afspraken. Burgemeester en wethouders willen de kwaliteit ervan verbeteren en één lijn in de uitvoering ervan krijgen. "Daarvoor is een integrale aanpak gewenst. Dit betekent dat een speeltuin als één geheel wordt gezien. Voor terrein, toestellen en gebouw moeten dan samenhangende afspraken gemaakt te worden’’, aldus het college in een voorstel aan de gemeenteraad.

Verkoop van de gebouwen is evenmin aan de orde vanwege de geringe bestuurskracht van de

speeltuinverenigingen. De gebouwen van De Naturij en het Spijkerdorp zijn wel in het bezit van de verenigingen zelf, maar dat is vanuit de historie zo ontstaan.