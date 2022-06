Iepenloftspul Bakkeveen speelt in juli 'Ik arriveer'

di 07 juni 2022 11.19 uur

BAKKEVEEN - Op 1, 2 en 3 juli brengt Iepenloftspul Bakkeveen het stuk 'Ik arriveer' op de planken. De jongeren van LEEF jeugdtheater zijn nog volop in het repetitieproces. De uitvoeringslocatie is het oude amfitheater op het terrein van conferentieoord Nieuw Allardsoog.

Het theaterstuk is geïnspireerd op de bekende tv-serie 'Ik vertrek'. In Bakkeveen zijn de rollen echter omgedraaid. In dit Iepenloftspul volgen we de familie Varga die vanuit Hongarije hier in Friesland een beter bestaan proberen op te bouwen.

Het verhaal:

Imre Varga is een jongedame van 24 jaar die na de dood van haar ouders de zorg heeft opgenomen van haar 2 zussen en broer, ook de kunstzinnige opa en oma heeft zij onder haar hoede. In Hongarije blijken de plannen van Imre te ambitieus, maar dan ontmoet ze een Bakkeveenster die haar een kans biedt die ze met beide handen aangrijpt. Maar heeft Bakkeveen wel ruimte voor deze familie? Vinden ze nog een plekje in deze tijd van woningnood? Terwijl de opa en oma een beetje rond kuieren proberen de oudste zussen er wat van te maken.

De inhoud van Iepenloftspul heeft alles te maken met de dagelijkse realiteit. Een expeditie naar geluk waarin we liefde, ambitie en de persoonlijke zoektocht naar identiteit zullen zien. Wat kan er gebeuren als je in een ander land een toekomst op wilt bouwen? Krijg je te maken met tegenstand of word je daar geaccepteerd?

Zie voor meer informatie, kaartverkoop en tijden www.bakkeveen.nl/iepenloft