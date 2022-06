Agressieve zwarte kraai valt fietsers aan

ma 06 juni 2022 15.00 uur

DRACHTEN - Een agressieve kraai houdt sinds enkele dagen de gemoederen bezig op de Lauwers in Drachten. De zwarte vogel valt vanuit het niets passerende fietsers aan. Ze worden verrast door een tik op het hoofd of....

Rennie Tuinstra uit Drachten is één van de slachtoffers: "Ik ben ook daar aangevallen en ik schrok me dood! Even een stukje fietsen....." Tuinstra heeft besloten om voortaan maar aan de overkant van de weg (buitenbocht) het fietspad te nemen. Linda Boelens zag zondag een aanval voor haar neus gebeuren: "Zonet ook een fietser gezien die werd aangevallen.... hoofd open."

Beschermd

Waarom de kraai zo agressief is, is onbekend. Het is aannemelijk dat hij in de bomen langs de weg een nest heeft met jongen. Op het moment van uitvliegen, gedragen de vogels zich dan vaak extra beschermend.

Poll: Ben jij wel eens aangevallen door een vogel?

Ja 40.4%

Nee 59.6%

57 stemmen - poll is beëindigd