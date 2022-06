Drachtster prullenbak-broertjes dit keer samen vast in prullenbak

ma 06 juni 2022 12.30 uur

DRACHTEN - De broertjes Finn (11) en Levy (10), die vorige maand overal het nieuws haalden, zaten vrijdag gezamenlijk in een prullenbak. Dat gebeurde in de fabriek waar de prullenbakken worden gemaakt.

De jongens kregen op uitnodiging van de producent een rondleiding in de fabriek. En natuurlijk moesten ze even kijken of de nieuwe afvalbakken net zo lekker zat als de prullenbak in Drachten.

Warm welkom in Winterswijk

Samen met vader Frank en moeder Saakje reisden ze af naar Winterswijk, waar de fabriek van de firma Grijssen staat. Daar werden ze verwelkomd met een leuke poster op de deur en koffie met gebak. Naast een rondleiding mochten de broertjes ook helpen met het in elkaar zetten van een prullenbak. Na afloop mochten ze met z'n allen nog een ijsje halen bij de gelateria.

Cadeautjes

En natuurlijk gingen de jongens niet met lege handen naar huis. Ze kregen als kado een insectenhotel gemaakt van resthout uit de fabriek. Deze insectenhotels worden ook in de fabriek gemaakt om zo weinig mogelijk materiaal weg te hoeven gooien. Ook kregen ze nog een schrift, een mok en een pet.

Belangrijkste cadeau

Maar vader Frank kreeg misschien wel het belangrijkste cadeau van de dag. Hij kreeg namelijk een sleutel om de prullenbak weer open te maken, voor het geval Finn en Levy elkaar weer per ongeluk opsluiten in een prullenbak....

bekijk hier een leuke video van onze collega's

Poll: Hoe komen de jongens nu uit de afvalbak als het weer gebeurd?

Met de sleutel van de vader 44.7%

Uiteraard weer door de brandweer 10.5%

Door dagschoot van binnenuit omhoog te duwen 21.1%

Alle opties zijn mogelijk! 23.7%

38 stemmen - poll is beëindigd