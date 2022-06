Onbekende man op fiets houdt buurt flink bezig

zo 05 juni 2022 15.00 uur

DRACHTEN - Wie is de man die in de nacht van zaterdag op zondag meerdere bewoners ruw verstoord heeft in hun slaap? Dat vragen bewoners van wijk de Wiken in Drachten zich af. Een vooralsnog onbekende man op een fiets wist de gemoederen flink bezig te houden.

Midden in de nacht heeft de man bij tientallen woningen aangebeld of geklopt. Vele bewoners deden de deur niet niet open. Wanneer enkele bewoners toch de deur open deden, vroeg de man om de meest vreemde dingen.

De Wiken

De man is voornamelijk actief geweest in de Wiken, maar ook bewoners van de Torenstraat hebben last gehad van deze persoon. Een bewoner van de Wiken schrijft: "Hij stond bij ons aan de achterdeur te kloppen. Wij hebben de politie ingelicht". Op Facebook is te lezen dat veel meer mensen last hebben gehad van deze onbekende man.

Weggestuurd

Op de Torenstraat vroeg de man rond 21.00 uur om toiletpapier. Vervolgens bleef deze persoon daar rondhangen. De bewoners hebben hem uiteindelijk weggestuurd. Het lijkt erop dat de man zich daarna verplaatst heeft naar de Wiken. Daar zijn bewoners op onder andere de Clearkamp, Sint Jansberg, Alferhof, Foswerd en Michaëlsberg lastig gevallen.

Toiletpapier, fietspomp, vuur en water

Toiletpapier was niet het enige waar de man om vroeg. "Hij vroeg bij mij om een vuurtje, terwijl zijn sigaret gewoon aan stond", zo schrijft de bewoner. Bij een andere woning bleef de man maar aanbellen en vroeg hij om een fietspomp. Vervolgens fietse hij gewoon weer weg. "Hij heeft mij om 07.30 uur uit bed gebeld, vroeg of hij water mocht. Niet gegeven, want je schrikt", zo schrijft een andere bewoner.

Dronken of verward

Bewoners weten niet of de man dronken of verward was. De politie laat WâldNet weten dat zij meerdere meldingen hebben gehad van mensen die overlast hebben ervaren van deze man. De politie heeft nog gezocht naar deze persoon, maar hij is niet meer aangetroffen.