Zoektocht naar drenkeling in sloot na gevonden jack

zo 05 juni 2022 13.06 uur

BOORNBERGUM - De politie en brandweer zijn zondag rond het middaguur een zoektocht aan de Skeanewei begonnen naar een mogelijke drenkeling. De aanleiding was een gevonden jack.

Omstreeks 12.38 werd de brandweer gealarmeerd. Zij kwamen ter plaatse met een speciaal team dat gespecialiseerd is in het zoeken in het water.

Langs fietspad

In een sloot langs het fietspad is daarop een zoektocht begonnen in het water. Het betrof het fietspad langs het Fries Congrescentrum aan de kant van Boornbergum. Na een klein halfuur zoeken, werd er niemand in de sloot aangetroffen. De hulpdiensten zijn daarop weer vertrokken.

Man had jas verloren

De man die de jas had verloren, kon zelf melden dat er niets aan de hand was. Hij was met de fiets gevallen en daarbij zijn jas verloren. Nadat hij zijn jas miste, keerde hij terug naar het fietspad en trof daar de hulpdiensten aan.

