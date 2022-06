Grote zoekactie na eenzijdig ongeval op N381

zo 05 juni 2022 04.25 uur

WIJNJEWOUDE - Op de N381 ter hoogte van Wijnjewoude is in de nacht van zaterdag op zondag rond 1.30 uur een auto over de kop geslagen. De bestuurder, een 21-jarige man uit Dieren, reed richting Oosterwolde toen hij in de middenberm op de vangrail botste en het mis ging. Omdat het niet duidelijk was hoeveel mensen er in het voertuig zouden zitten werd er een grote zoekactie op touw gezet.

Grote zoekactie

Het duikteam van Leeuwarden, het oppervlakte reddingsteam van Jubbega en de brandweer van Ureterp en Drachten kwamen ter plaatse. Zij hebben in de berm en het water langs de weg gezocht. Een van de hoofdsteunen van de auto werd wel in het water getroffen, maar verder geen andere inzittenden van de auto. Daaruit werd de conclusie getrokken dat de bestuurder alleen in de auto zat.

Bestuurder ernstig gewond

De bestuurder van het voertuig raakte door het ongeval ernstig gewond. Naast het ambulancepersoneel kwam ook het Mobiel Medisch Team per helikopter naar de plek van het ongeval. Vervolgens is de man met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. Daar is bij de man een bloedtest afgenomen om te beoordelen of hij onder invloed was. De uitslag hiervan is nog niet bekend.

Weg bezaaid met rommel

Auto onderdelen, glasscherven, kipnuggets en nog veel meer lag verspreid over de weg. Door de klap was alles uitgewaaierd over de N381. De grootste stukken werden opgeruimd, maar voor de rest moest een veegwagen komen om de weg weer schoon te krijgen.

Achterop komend busje ook beschadigd

Een busje, die achter het voertuig reed dat over de kop sloeg, raakte ook beschadigd. Volgens de inzittenden konden zij een losgeslagen bumper niet meer ontwijken. Hierdoor klapte de airbags uit en konden zij niet meer verder rijden. De inzittenden en hun bagage is overgeladen in een taxi, het gehuurde busje is meegenomen door een berger.

Weg afgesloten

Tijdens de afhandeling van het ongeval was de N381 richting Oosterwolde bij Drachten afgesloten. Dit om de hulpdiensten een veilige werkomgeving te bieden. Daarna was de weg nog afgelosten voor de opruimwerkzaamheden.

