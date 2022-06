Poging tot inbraak in Drachtster woning

za 04 juni 2022 14.19 uur

DRACHTEN - Inbrekers hebben in een woning aan de Topaas in Drachten geprobeerd in te breken. Dit moet gebeurd zijn ergens tussen donderdagavond 20.00 uur en vrijdagochtend 8.00 uur. Het is niet gelukt om toegang tot de woning te verschaffen.

Door de poging tot inbraak is schade ontstaan aan het kozijn. De bewoner heeft aangifte gedaan bij de politie. Die is nu op zoek naar getuigen van deze poging tot inbraak.