Automobiliste ramt lantaarnpaal en eindigt in greppel

vr 03 juni 2022 16.48 uur

GORREDIJK - Een vrouw uit Gorredijk is vrijdagmiddag met haar voertuig tegen een lantaarnpaal gereden langs de Koaibosk in Gorredijk. Het eenzijdige ongeval vond omstreeks 16.10 uur plaats en de auto kwam tot stilstand in een greppel.



De automobiliste is opgevangen door het ambulancepersoneel voor controle. Ze hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Een berger heeft het voertuig uit de greppel getrokken en afgevoerd.

