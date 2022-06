Bestelbusje rolt van oprit en eindigt in de vaart

vr 03 juni 2022 10.12 uur

DRACHTEN - Op een onbewaakt ogenblik is vrijdagochtend een bestelbus in de vaart beland langs de Nikopwlaan in Drachten. De bestuurder had het voertuig niet op de handrem gezet. Er zat niemand in de bus toen hij spontaan van de oprit rolde.

Het busje betrof een leenauto die net was opgehaald, ter vervanging van een busje van het bedrijf die weg ging naar de garage voor een onderhoudsbeurt. Volgens werknemers van het bedrijf stond het busje al even zonder handrem geparkeerd voordat hij plots in het water lag.

Een berger is ter plaatse gekomen om de bestelbus uit de vaart te takelen en af te voeren. De schade aan het busje, en het gereedschap achterin is groot.

