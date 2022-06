Honderden kinderen lopen Avond4daagse in Drachten

do 02 juni 2022 22.25 uur

DRACHTEN - Van maandag tot en met donderdag werd de avondvierdaagse gelopen in Drachten. Het thema van dit jaar was 'Superhelden'. De deelnemers werden uitgedaagd om in hun mooiste superheld outfit de avond4daagse te lopen!

Het start- en finishpunt was dit jaar opnieuw bij het sportcentrum aan de Leerweg. Hier werden de groepen buiten verzameld. De laatste avond liepen de wandelaars via het Moleneind onder het carillon door richting de Kaden. Onderweg stonden talloze mensen met snoepgoed en bloemen klaar. De showcorpsen liepen niet mee in de route om opstoppingen te voorkomen.

Donderdagavond werd afgesloten met een medaille-uitreiking op het sportveld. De kinderen die één dag hebben gelopen konden diezelfde avond nog hun dagmedaille ophalen bij de infostand.

