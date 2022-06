Monument onthuld in Opeinde voor De Eendracht

do 02 juni 2022 20.20 uur

OPEINDE - Aan de Iendrachtsingel in Opeinde is donderdagavond een monument onthuld ter nagedachtenis aan de voormalige zuivelfabriek De Eendracht. Zo'n 75 mensen uit het dorp woonde de feestelijke onthulling bij.

Het monument werd onthuld door Sjoerdtje Jansma-Reitsma en Antje Bosma. De opa van Sjoerdtje Jansma-Reitsma was één van de oprichters van de zuivelfabriek. De partner van Antje Bosma is Jelmer Kooistra. Hij heeft het kunstwerk voor een groot gedeelte gemaakt en overleed plotseling in november 2020.

Kade behouden

Het kademonument kreeg een symbolische plek deun op het water maar op het land. "Dit monument, dat begjint te leven yn it doarp" zo zei Geke van Boekel-Bergsma van de Historische Vereniging Opeinde tijdens een toespraak. Ze refereerde nog aan het feit dat de kade ooit bijna was verdwenen langs de weg waar ooit de zuivelfabriek stond. Dankzij een protestactie wist haar vereniging te voorkomen dat de kade een gras talud werd zoals ook aan de andere kant van de weg het geval is.

Yndustriele erfguod

Volgens Van Boekel-Bergsma is de kade belangrijk voor de geschiedenis van het dorp. De kade werd ooit door de gemeente aangelegd zodat melkbussen en andere producten per boot konden worden gehaald en gebracht. "It is in onmisber diel fan ûs lokale yndustriele erfguod." De fabriek en kade hebben op eigen wijze de ontwikkeling van Opeinde gemarkeerd.

Einde bedrijvigheid

Na vele glorieuze jaren - sinds 1892 - verdween de fabriek vanaf 1976 langzaam uit het dorp. Eerst ging de productie naar Gerkesklooster en langzaam verdween de bedrijvigheid uit het dorp totdat de zuivelfabriek De Eendracht in 1986 definitief.

In 2005 vloog de fabriek zelfs nog in brand waarna het gebouw in 2007 werd gesloopt. De fabriekspijp werd in 2008 neergehaald.

Jelmer Kooistra

Het onthulde moment is voor een groot gedeelte gemaakt door Jelmer Kooistra. Kunstenaar Anne Woudwijk uit Drachten had het ontwerp gemaakt en omdat hij het lichamelijk niet meer kon maken, werd Kooistra gevraagd. Kooistra is in 2020 plotseling overleden. Een bedrijf heeft het laatste gedeelte van het monument daarna afgemaakt.

