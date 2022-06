Midnight Walk in Dokkum: kaartverkoop is begonnen

do 02 juni 2022 17.01 uur

DOKKUM - Er komt dit jaar een Midnight Walk in Dokkum. De wandeling voor het goede doel is op 28 oktober en de kaartverkoop is los. De organisatie is in handen van Rotaryclub Dokkum.

Eerder al waren deze wandelingen een groot succes in o.a. Leeuwarden en Burgum. In Dokkum wordt vanaf 19.00 uur een route van ongeveer 7 kilometer gelopen. Je loopt langs of dwars door meer dan 25 verschillende bedrijven, instellingen en andere bezienswaardigheden, al dan niet ter plekke opgevrolijkt door o.a. livemuziek, theater, demonstraties en meer.

Niet zomaar een wandeling

De Midnight Walk zit vol cultuur, belevenis en interactie. De tocht begint met een warming-up op muziek en loopt o.a. dwars door de Bonifatiuskerk en het Museum Dokkum. Onderweg kom je van alles tegen, zoals verschillende koren en bands, paarden met arrensleeën op de ijsbaan en verklede bierbrouwers. Kortom: een tocht vol verrassingen.

Drie goede doelen

De volledige opbrengst van het evenement gaat naar deze drie goede doelen: Stichting Jeugdfonds Sport & Cultuur, Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Noordoost-Friesland en Rotary Doctors Nederland inzake het project Dembi Dolo.

Tickets zijn vanaf nu te bestellen op www.midnightwalkdokkum.nl. De kosten per volwassen deelnemer zijn €10,00 en voor kinderen t/m 12 jaar is dit €5,00.