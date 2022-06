Nieuw pand Care4More met groot indoor testparcours

do 02 juni 2022 13.17 uur

DRACHTEN - Het is goed te zien vanaf de Wâldwei (N31): het nieuwe pand van Care4More in Drachten. Onlangs verhuisde de dealer in aangepaste fietsen en scootmobielen naar de Pascallaan 2 op bedrijventerrein Azeven Noord in Drachten. Een splinternieuw pand met veel ruimte voor voorraad én het grootste indoor testparcours van het Noorden. “Een verademing voor onze doelgroepen.”

Van de 730 vierkante meter die het nieuwe pand telt, is ongeveer de helft ingericht als testparcours. Daarmee biedt Care4More ouderen en mensen met een beperking letterlijk alle ruimte om vertrouwd te raken met bijvoorbeeld hun driewielfiets, lage instapfiets, duofiets, loopfiets of scootmobiel.

Proefritten gewild

“Bijna elke particulier die we mogen helpen, wil een proefrit maken. Dat adviseren we ook. Het is toch even anders dan een standaard tweewieler”, zegt Harold Renkema, directeur van Care4More. “Op ons testparcours begeleiden we mensen tijdens hun eerste ritje op een aangepaste fiets of scootmobiel; bochtjes maken, remmen, de trapondersteuning bedienen, op- en afstappen, alles leggen we rustig uit en oefenen we samen. Uiteindelijk is het vooral een kwestie van vertrouwd raken. De een is dat al na twee rondjes, de ander na anderhalf uur. We nemen de tijd die nodig is.”

Prikkelarme omgeving

Bij het voormalige pand aan de Morra vonden proefritten buiten plaats, op de parkeerplaats. Maar adviseur Jan Tibbesma merkte dat klanten tijdens hun eerste meters behoefte hebben aan een veilige, prikkelarme omgeving en een vlakke ondergrond. “Dat we dat nu kunnen bieden is heel fijn. Het hoge plafond geeft het testparcours bovendien een extra ruimtelijk gevoel, alsof je buiten bent.”

Wie echt nog even in de buitenlucht wil rijden, kan dat onder begeleiding doen op de parkeerplaats of op de straten van het doorgaans rustige bedrijventerrein. Een proefrit bij Care4More kan zowel telefonisch als online worden aangevraagd en is gratis en vrijblijvend.

Care4More

Pascallaan 2

9207 JS Drachten

0512 513650

info@care4more.nl

www.care4more.nl

Maak online een afspraak

FOTONIEUWS