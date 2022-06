Dode in drugslab was 53-jarige man, ledematen lagen in weiland

do 02 juni 2022 09.30 uur

HAULE - Een 53-jarige man uit Eindhoven is dinsdagavond om het leven gekomen in het drugslab van Haule. Enkele lichaamsdelen van het slachtoffer werden in het weiland gevonden. De man overleed als gevolg van een enorme ontploffing.

De politie heeft lang werk gehad om het slachtoffer te identificeren. Een 21-jarige man uit Eindhoven raakte bij de explosie zwaargewond. Volgens buurtbewoners kwam deze man naar buiten om hulp te roepen. Hij was zwart geblakerd door de explosie. Hij werd later zwaargewond overgebracht naar het ziekenhuis.

De politie is woensdag de hele dag bezig geweest met een uitgebreid onderzoek naar het drugslab en de oorzaak van de explosie.

Hennepkwekerij

In het verleden werd er ook al eens een hennepkwekerij opgerold in de schuur. In de woonboerderij woont een echtpaar en een dochter. Zij verhuurden de loods. Ze zouden van niets hebben geweten van de pillenfabriek.