Roxeanne Hazes op Simmerdeis in Drachten

do 02 juni 2022 07.00 uur

DRACHTEN - Het muziekprogramma van Simmerdeis 2022 is inmiddels bekend. Met onder andere optredens van Roxeanne Hazes en The Vices hoopt de organisatie dit jaar op een groot succes. Het is nog wel even wachten, maar van 24 t/m 26 juni staat Drachten opnieuw in het teken van muziek, circusacts, (straat)theater en kindervoorstellingen.

Hieronder een aantal hoogtepunten van het muziekprogramma. Kijk voor de gehele programmering op simmerdeis.nl

The Vices | 24 juni

Het verhaal van The Vices is het verhaal van vier gasten van 24. Ze brengen een contrasterende mix van Britpop en surfrock. Onderling zijn het soms kleuters, zoveel lol hebben ze. Het plezier maken wordt erg serieus genomen, maar als je goed luistert hoor je dat de band de diepgang niet schuwt.



Fred Goverde | 24 juni

Met zijn debuut-EP goovurduh (2021) werd de bodem gelegd. Onder andere Frits Spits (De Taalstaat, NPO2) was zeer te spreken over “de speelse teksten” van de jonge songwriter uit Groningen. Op de opvolger van goovurduh, simpelweg getiteld goovurduh 2, komen de nummers die tijdens het live spelen zijn ontstaan. “Ik weet van deze nummers al dat het publiek ze vet vindt.” zegt Fred.



Roxeanne Hazes | 25 juni

Met haar debuutalbum In Mijn Bloed (2017) sloot Roxeanne een periode af; ongelukkig, zoekend, boos. Het maakproces was haar therapie. Ze vond zichzelf opnieuw uit als kwetsbare popdiva die put uit rock, pop, levenslied, R&B en dance. Verloofd, moeder en in een compleet andere fase van haar leven werkt Roxeanne aan haar tweede album. Het vertrekpunt is het vorige album: elektronische popgeluiden met een nostalgisch levenslied randje in een modern jasje.



THE COOL QUEST | 25 juni

De muziek van The COOL QUEST brengt de energie van early '90’s hip-hop en combineert het met krachtige pop. De show straalt energie uit en zorgt dat niemand in het publiek stil zal blijven staan.



Them Dirty Dimes | 25 juni

Old-fashioned jazz, blues en gypsy... Deze Groningers halen hun inspiratie van vóór de oorlog en mengen dat met moderne invloeden. Them Dirty Dimes; swingend, nostalgisch en altijd verrassend. De gevarieerde set schiet van New Orleans swing naar late night jazz en van gypsy naar blues, maar door de pakkende stem en de details altijd direct herkenbaar als Them Dirty Dimes.



Lokaal talent | 26 juni

Waar normaal gesproken Theatercafé Hopper van De Lawei de locatie is voor lokale bands, is nu de zondagavond van Simmerdeis de plek waar er bands uit Drachten en omgeving te vinden zijn. De volgende bands zullen hierbij eigen nummers maar ook vooral klassiekers ten gehore brengen: Billboard, Caldius, Challenger, The FunkSoulBrothers en The Skömbags.