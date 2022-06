Opening Toeristisch Overstappunt aan Turfroute

wo 01 juni 2022 16.00 uur

DE VEENHOOP - Tegenover restaurant It Polderhûs in het centrum van De Veenhoop werd dinsdag TOP De Veenhoop geopend door wethouder Maria le Roy van de gemeente Smallingerland.

Een TOP is een Toeristisch Overstap Punt: een centraal gelegen punt met parkeermogelijkheid dichtbij horeca en op een knooppunt van wandel- en fietsroutes. Hier vandaan kun je heerlijk kunt fietsen, wandelen of varen in een landelijke omgeving. Er zijn inmiddels zestien TOP's in Friesland.

TOP De Veenhoop is vanuit het regionale project Ervaren en Turf tot stand gekomen. Samen met recreatieschap Marrekrite is een TOP zuil geplaatst. De gemeente Smallingerland heeft in overleg met het dorp het TOP verder aangekleed met meerdere kleinschalige maatregelen. Zo zijn er bankjes geplaatst, is de bewegwijzering verbeterd, de picknickplaats bij De Kraenlannen opgeknapt, de vissteiger vernieuwd en er is een fietsenleuning geplaatst bij De Pont over het Grietmansrak, Het dorp zelf heeft recent een schaakbord aangelegd en bij het Grietmansrak een unieke bank gemaakt in de vorm van hoopsteden: een stapel turf. "Het is voor het dorp traditie om de handen uit de mouwen te steken als het nodig is. Geweldig om te zien want zo maken we samen De Veenhoop en daarmee Smallingerland nóg aantrekkelijker voor recreanten en toeristen", aldus wethouder Le Roy.

Mooie ligging langs de Turfroute

TOP De Veenhoop is gelegen aan de Turfroute, een unieke vaarroute door Zuidoost-Friesland. Deze vaarweg werd ooit met de schop gegraven door veenarbeiders zodat volle vrachten turf over het water naar de eindbestemming vervoerd kon worden. Toen het einde van de turfwinning in zicht kwam, werden de vaarten steeds minder gebruikt. Het is te danken aan Stichting De Nije Kompanjons dat de Turfroute anno 2022 nog steeds bevaarbaar is. Zij zetten zich in de jaren '70 van de vorige eeuw in om de vaarwegen opnieuw bevaarbaar te maken.

Turfroute nog aantrekkelijker

Vijf gemeenten in Zuidoost-Friesland werken samen met Stichting Toerisme Regiomarketing Zuidoost Friesland om deze route aantrekkelijk te maken voor inwoners en toeristen. Afgelopen jaar zijn er langs de route diverse toegangsborden en -iconen geplaats om watersportrecreanten te wijzen op de historische vaarweg. Ook is er gezorgd voor toeristische informatievoorziening, waaronder een Turfroute inspiratiekaart. Deze informatie wordt bij de sluizen langs de route in speciale Turfroutetasjes uitgedeeld aan de passerende pleziervaart.

Verbinding met De Alde Feanen en Drachten

Na afloop van de officiële opening van TOP De Veenhoop stapten de betrokkenen op de Turfbok van Museum 't Damshûs in Nij Beets. Deze open boot werd speciaal voor deze gelegenheid ingezet om het Polderhoofdkanaal als nieuwe gedeelte van de Turfroute, waarmee de verbinding met Nationaal Park De Alde Feanen en Drachten wordt gemaakt, te ervaren.