Brandweer redt koe uit put in Boornbergum

di 31 mei 2022 19.28 uur

BOORNBERGUM - Op een boerderij aan de Easterbuorren in Boornbergum is dinsdag een koe in een put gevallen. De brandweer moest er aan te pas komen om het dier weer omhoog te krijgen. Uiteindelijk is met behulp van een shovel de koe uit de put geholpen.

De brandweer van Beetsterzwaag was als eerste ter plaatse en had het dier al richting het gat gedreven. Brandweer Nieuwehorne arriveerde even later ook met speciaal hijsmateriaal. Gezamenlijk konden zij op een veilige manier de koe er weer bovenop helpen.