Oplegger achter vrachtwagen vliegt in brand op de N381

ma 30 mei 2022 08.10 uur

URETERP - Een oplegger achter een vrachtwagen is zondagnacht al rijdend in brand gevlogen. De chauffeur reed met zijn combinatie over de N381 richting Oosterwolde toen hij de brand ontdekte. Hij wist zijn combinatie tijdig aan de kant te zetten en de oplegger los te koppelen. De brandweer werd om 04.35 uur opgeroepen.

Door snel optreden van de brandweerlieden is de schade beperkt gebleven. Wat de oorzaak is geweest is niet bekend. Mogelijk speelt het hydraulisch systeem van de laadklep hierin een rol. Tijdens het incident werd één rijbaan richting Oosterwolde afgesloten. Er raakte niemand gewond.

