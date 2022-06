Oerrock 2022 afgesloten met regenachtige coverbandavond

zo 29 mei 2022 11.05 uur

URETERP - De weergoden waren de bezoekers van de laatste avond Oerrock niet goed gezind. Het kwam zo nu en dan met bakken uit de hemel. Maar ondanks dat bleven veel mensen toch tot het einde.

De zaterdag van Oerrock stond zoals altijd in het teken van de coverbands. Zo waren er onder andere tributes aan Queen, Bon Jovi en Michael Jackson. Daarnaast was er voorafgaand aan de avond de mogelijkheid om mee te barbecuen. Met muzikale omlijsting van Jick Munro and the Amazing Laserbeams. Afsluiters van de avond waren de tributes aan Abba en Greenday.

