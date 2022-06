Avond4daagse Gorredijk 2022 is in aantocht

do 26 mei 2022 08.00 uur

GORREDIJK - Na twee jaar afwezigheid is het eindelijk weer zover, de Avond4daagse zoals we het gewend zijn. Vier dagen lang wandelen in en om Gorredijk, veel deelnemers, muziek, een hoop gezelligheid en onvergetelijke herinneringen.



De Avond4daagse vindt dit jaar plaats van maandag 30 mei t/m donderdag 2 juni 2022.

Vier dagen lang kunnen kinderen en volwassenen een afstand van 5 of 10 kilometer wandelen langs mooie routes door Gorredijk. Het is een manier om op een leuke Gorredijk te ontdekken.

Startkaarten voor de Avond4daagse Gorredijk zijn verkrijgbaar bij de Primera in de Hoofdstraat of maandag voor de start in de Skâns. In de voorverkoop betaald u €5,- per startkaart. Op 30 mei betaald u bij de Skâns €6,- per kaart. De medaille zit hier natuurlijk bij inbegrepen!