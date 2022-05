Buitengebied Drachten knelpunt in stroomnet

wo 25 mei 2022 10.00 uur

DRACHTEN - Het buitengebied van Smallingerland is het grote knelpunt als het om verzwaring van het stroomnet gaat. Wethouder Marie Le Roy vertelde dinsdagavond tijdens het vragenuurtje dat netwerkbeheerder Liander geen mogelijkheden ziet om passende maatregelen te treffen. Het onderstation voor het gebied is te licht en kan op korte termijn niet worden vervangen of uitgebreid. Bedrijven in het buitengebied en eventuele nieuwe zonneparken kunnen daardoor in de problemen komen.

Het uitstel van verzwaring van uitbreiding van het middenspanningsnet was voor PvdA-raadslid Maarten Noordhoff dinsdagavond reden om vragen aan het college van burgemeester en wethouders te stellen. Wethouder Le Roy vertelde dat het nog niet eerder nodig was om prioriteiten te stellen. De gemeente doet dat in provinciaal verband en met netwerkbeheerder Liander sinds een poosje wel. Van de 62 projecten in Friesland kunnen 22 worden uitgevoerd. De rest moet wachten op de netverzwaring, die door allerlei redenen traag en moeizaam van de grond komt.

Projecten in Smallingerland, waarover in een eerder stadium afspraken zijn gemaakt, kunnen wel worden uitgevoerd. "Die zitten in een redelijk rustig vaarwater", aldus wethouder Le Roy.

In de beoordeling wordt voorrang gegeven aan projecten met een grote maatschappelijke waarde. Als Liander projecten om economische redenen voordeliger direct kan uitvoeren, dan is daar ook de gelegenheid voor. Eigenaren van zonneparken moeten er rekening mee houden dat op sommige dagen slechts een deel van de capaciteit kan worden benut.