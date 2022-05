SBO-school wil eigen weg in nieuwe wijk vinden

wo 25 mei 2022 08.00 uur

DRACHTEN - De nieuwe school voor speciaal onderwijs aan de Noorderhogeweg in Drachten wil eerst geen bemoeienis van de gemeente Smallingerland als het gaat om de visuele zichtbaar en inpassing in de wijk. Tijdens een presentatie aan de gemeenteraad dinsdagmiddag kwam die wens naar voren.

Voor SP-raadslid André van Leeuwen was dat reden om in de vergadering van Het Debat dinsdagavond de situatie eerst aan te kijken. Een meerderheid van de gemeenteraad vroeg hem om zijn motie in te trekken.

Pas als de school gebouwd is en leerlingen en leerkrachten hun weg hebben gevonden, wil de gemeenteraad kijken of het nodig is om de school visueel en fysiek bij de wijk te betrekken. De groene buffer, die als park wordt aangemerkt, ligt nu tussen de wijk en de school in. Van Leeuwen ziet liever dat in de groenvoorziening een fiets- en voetpad komt, dat voor verbinding met de wijk zorgt. Omwonenden hebben al aangegeven daar tegen te zijn..

Wethouder Bert Westeink benadrukte dat het nieuwbouwplan "de vrucht is van goed doordacht overleg en bijzondere aandacht heeft gehad’’. Voor het verkeer zijn specifieke voorzieningen getroffen. Taxibusjes met leerlingen, die meest van buiten de gemeente komen, rijden langs een andere route naar school. Een fietspad door de wijk hoeft eerst ook niet, zo kreeg de raad tijdens de presentatie van het plan te horen.

Alle raadsleden waren het er over eens dat iedereen het beste wil voor de nieuwe school. "Vraag is of we dat nu al moeten vastleggen. We moeten eerst kijken hoe het loopt, hoe leerlingen hun weg vinden, wat de looproutes worden’’, hield Corrie Ponne (ChristenUnie) de collega-raadsleden voor. Ze opperde om de school eerst te bouwen en de leerlingen en leerkrachten te laten wennen en dan als gemeenteraad een werkbezoek aan de nieuwe SBO-school te brengen. Als dan blijkt dat maatregelen nodig zijn, kan de motie opnieuw worden ingediend. SP-raadslid André van Leeuwen was het daarmee eens.