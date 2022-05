Twee woningen erbij in Smallingerland

di 24 mei 2022 21.22 uur

DRACHTEN - Smallingerland pakt alle mogelijkheden aan om woningen te bouwen. Op twee kavels in Drachten en De Veenhoop, die geen woonbestemming hadden, kan straks alsnog een woning worden gebouwd.

"Beide plannen dragen bij aan de gemeentelijke woonambities. Bovendien is de druk op woningmarkt hoog", oordelen burgemeester en wethouders, die de gemeenteraad voorstellen om met de wensen van de toekomstige bewoners in te stemmen.

Een ruime kavel van 650 vierkante meter aan de Saffier in de woonwijk Burmaniapark in Drachten had oorspronkelijk een maatschappelijke bestemming. In de afgelopen jaren is daar geen interesse voor geweest. Wel kwam op het gemeentehuis de vraag binnen of er een woning op het schiereiland mocht worden gebouwd. Burgemeester en wethouders gaan akkoord als de oevers hun groene karakter houden. Dat willen ze afdwingen door in het bestemmingsplan op te nemen dat de oevers bebouwingsvrij moeten blijven.

Op de plek aan de Kraenlânswei in De Veenhoop, waar vroeger een paardenschuur stond, kan straks een woning worden gebouwd. Het paardenbedrijf op die plek is inmiddels beëindigd. De bouw van een bedrijfswoning was wel toegestaan, maar een reguliere woning niet. Met de wijziging van het bestemmingsplan wil de gemeente dat nu toch mogelijk maken.