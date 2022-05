De tent van Oerrock staat: nog paar dagen geduld!

zo 22 mei 2022 12.30 uur

URETERP - De tent van het Oerrock festival staat inmiddels op zijn plek. De opbouw van het festival is de afgelopen dagen van start gegaan. Vele vrijwilligers zijn hard aan het werk om er op 26, 27 en 28 mei een mooi feest van te maken.

Drie dagen lang kan er genoten worden van vele bekende artiesten. De tickets voor het Oerrock Festival waren binnen een notime uitverkocht.

Net als de rest van de wereld, ontkwam het Ureterper festival niet aan de gevolgen van het coronavirus. Het festival ging tot tweemaal toe niet door. Dit jaar wordt er weer groots uitgepakt. Met een aantal vernieuwingen op het festivalterrein hoopt Oerrock op een groot succes.

Feest and Furious

Eén van de wijzigingen bij Oerrock is dat het feestcafé Cosy Corner niet terugkeert, daarvoor in de plaats komt Boonstra’s Feest and Furious. Naam en inrichting van de feestweide zijn nieuw, de opzet niet. Samen met DJ Fire King lekker uit het dak gaan is en blijft het streven.

Oerrock BBQ

Tijdens de 'Oerrock Tribute to' avond op zaterdag 28 mei organiseert het Oerrock festival samen met Event Catering B.V. een Oerrock BBQ voorafgaand op de tribute avond. Vanaf 17.00 tot 19.00 uur zal in de Boonstra's feest and furious weide een grootse BBQ worden georganiseerd. Naast lekker eten en voldoende drinken zullen Jick Munro and the Amazing Laserbeams de muzikale omlijsting verzorgen.

Kidsparty

Oerrock is een feest voor iedereen, dus de kinderen worden niet vergeten. Op vrijdag is er daarom een speciale kidsparty voor kinderen in de leeftijd van nul tot twaalf jaar met optredens van DJ Taco en de Hippe Gasten. Het feestterrein gaat dan om 17.30 uur open. De kidsparty gaat om zes uur van start met een spetterend optreden van DJ Taco, gevolgd door de Hippe Gasten. Deze band toert al ruim vijftien jaar en heeft een repertoire dat afgestemd is op kinderen.

