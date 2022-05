Twee gewonden bij vechtpartij op De Kaden

zo 22 mei 2022 09.37 uur

DRACHTEN - Twee stappers zijn zaterdagnacht gewond geraakt bij een grote vechtpartij op De Kaden in Drachten. De vechtpartij ontstond omstreeks 3.45 uur op de Singel.

De politie en een ambulance zijn met spoed ter plaatse gekomen op de Zuidkade. Bij de vechtpartij was mogelijk geslagen met een hard voorwerp. De politie laat weten dat er twee jongens gewond zijn geraakt.

Een 22-jarig slachtoffer uit Groningen is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Een andere is per taxi naar huis gegaan. Er is in de nacht door de politie niemand aangehouden, de betrokkenen wilden in de nacht ook geen aangifte doen.

FOTONIEUWS