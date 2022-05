Deze mannen stelen BBQ, motor en tank

za 21 mei 2022 11.43 uur

BURGUM - De twee mannen op de foto worden gezocht door Watersportwereld, even buiten Burgum. Het duo was afgelopen zondagmiddag hondsbrutaal. Via een slootje wisten ze de afgesloten zeilschool aan de Monnikenweg te bereiken. Er werden vervolgens een BBQ, een buitenboordmotor en een tank gestolen.

Eigenaar Bloembergen deelde deze week videobeelden van de mannen. "Er is één bij die loopt wat mank met een pet. Die blonde met dat trainingspak staat vol met zijn gezicht in beeld." zo schrijft Bloembergen op Facebook. "Ik ben op zoek naar waar ze wonen en wat hun naam is zodat ik de schade op hun kan verhalen etc. Uiteraard regel ik een beloning voor de goudentip."