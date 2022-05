Dief loopt per abuis met staafmixer de Mediamarkt uit

vr 20 mei 2022 18.00 uur

LEEUWARDEN - Een 51-jarige bewoner van het azc in Drachten zei vrijdag op de zitting van de politierechter dat hij ten onrechte werd beschuldigd van winkeldiefstal. De man was gedagvaard omdat hij op 26 november vorig jaar bij de Mediamarkt in Drachten een staafmixer zou hebben gestolen.

Per abuis naar buiten gelopen

Dat was een vergissing volgens de verdachte. Hij zei dat hij moeite heeft om zich in grote ruimtes te oriënteren. En hij had bovendien zijn bril niet op. Hij was per abuis met de mixer naar buiten gelopen, hij was op zoek naar een kassa.

Op zoek naar een vriend

Bij de politie had hij destijds verteld dat hij op zoek was naar een vriend om de mixer te laten zien. Op camerabeelden was te zien dat de man de mixer van alle kanten bekeek voor hij ermee wegliep. Met de mixer in de hand was hij binnen een minuut bij de uitgang. "U ziet er niet uit als iemand die op zoek is naar de kassa", zei de rechter.

Mixer losgetrokken van alarm

Personeel van de Mediamarkt had bovendien op bewakingsbeelden gezien dat de man de mixer op de kop van de stelling lostrok van het alarm. Vervolgens was hij rustig wandelend met de handen op de rug - en de mixer in een hand - door de detectiepoortjes gelopen.

Rechter gelooft verhalen niet

De officier van justitie kent de Mediamarkt in Drachten. "U kunt daar niet zomaar per ongeluk de winkel uitlopen". De rechter geloofde de verhalen van de verdachte ook niet. De man kreeg een geldboete van 200 euro. Hij was nog niet eerder met de politie in aanraking geweest.