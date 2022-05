Leeuwarder verdacht van invoer van bijna 600 kg cocaïne

vr 20 mei 2022 16.10 uur

DRACHTEN - Het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt een 40-jarige man uit Leeuwarden van betrokkenheid bij onder meer het invoeren van 597 kilogram cocaïne via de haven van Antwerpen.

De drugs zijn op 3 mei jl. in beslag genomen door de Belgische autoriteiten. Het drugstransport kwam in beeld in een onderzoek van de politie Noord-Nederland dat was gestart op basis van informatie uit gekraakte versleutelde berichten via onder meer de platformen ANOM en Encrochat. De man werd op 4 mei aangehouden en zat sindsdien in de volledige beperkingen.

Georganiseerd verband

Op woensdag 18 mei is de man voorgeleid aan de raadkamer in Leeuwarden. De raadkamer heeft besloten dat hij de komende negentig dagen in voorlopige hechtenis blijft. De beperkingen zijn er sindsdien af. Het OM verdenkt hem naast de invoer van cocaïne ook van het opzetten van laboratoria waar synthetische drugs worden geproduceerd. Dit alles in georganiseerd verband.

Drugslaboratorium

Uit het onderzoek komt naar voren dat de verdachte ook betrokken zou zijn bij een op 17 januari 2021 ontmanteld drugslaboratorium in Miedum. Daar werden grondstoffen voor de productie van methamfetaminen aangetroffen. Bij de politie Noord-Nederland was informatie binnengekomen dat op deze locatie drugs zouden worden geproduceerd.

Drachtster mede verdachte

Twee medeverdachten In het onderzoek zijn naast de hoofdverdachte, nog twee verdachten aangehouden. Het betreft een 50-jarige man uit Drachten en een 39-jarige man uit Leeuwarden. Zij zijn na hun aanhouding gehoord en inmiddels weer heengezonden. Zij blijven wel verdachten in deze zaak.

Onderzoek

Naast het onderzoek naar de strafbare feiten doen het OM en de politie ook onderzoek naar het criminele vermogen van de verdachten. Het gehele onderzoek gaat verder. Meer aanhoudingen zijn niet uitgesloten.