Drachtster (35) zonder rijbewijs weigert drugstest

do 19 mei 2022 09.25 uur

DRACHTEN - Een 35-jarige man uit Drachten is woensdagavond door de politie aangehouden omdat hij zonder rijbewijs door zijn woonplaats reed. De man werd omstreeks 21.45 uur gecontroleerd op de Roerdompstraat.

Al snel werd bij de agenten duidelijk dat de man zonder rijbewijs achter het stuur had gezeten. Bovendien bestond het vermoeden dat de man onder invloed van drugs was. Hij weigerde echter mee te werken aan een drugstest. De politie laat weten dat daar ook proces-verbaal voor opgemaakt wordt. De auto van de man is door de politie in beslag genomen.

FOTONIEUWS