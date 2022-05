38 boetes bij verkeerscontrole bij E-10

do 19 mei 2022 09.17 uur

RYPTSJERK - Bij een grote verkeerscontrole bij E-10 heeft de politie woensdag 38 automobilisten op de bon geslingerd. De controle werd bij de Rijksstraatweg gehouden door de politie in samenwerking met Team Verkeer.

De politie laat weten dat er deze keer specifiek gelet werd op de wijze waarop lading werd vervoerd. Ook was er aandacht voor het geluid dat voertuigen maken. Tijdens de decibel-metingen werd viermaal een geluidsoverschrijding geconstateerd. Op gebied van lading werd er in 3 gevallen proces-verbaal opgemaakt i.v.m. overbelading, 3 maal i.v.m. het ontbreken van een lengtemarkering en 2 keer i.v.m. het niet kunnen tonen van en Nivo vervoersvergunning.

Mobieltje

Twee bestuurders bleken zonder de rijbewijscategorie BE met een aanhangwagen te rijden terwijl dat hiervoor wel een rijbewijs vereist is. In totaal werd er in 38 gevallen proces-verbaal opgemaakt. Verder werden zeven automobilisten bekeurd omdat ze hun telefoon gebruikten tijdens het rijden.

Drugs

Voor een 41-jarige automobilist uit Rotterdam eindigde de controle op het politiebureau. Tijdens een speekseltest bleek dat hij onder invloed van drugs achter het stuur zat. De man is aangehouden en voor verder onderzoek is er bloed bij hem afgenomen.