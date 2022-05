Vrachtwagen belandt in de berm naast de A7

do 19 mei 2022 08.06 uur

LUXWOUDE - Een vrachtwagen eindigde donderdagochtend in de berm naast de A7. Het ongeval vond plaats tussen Tijnje en Tjalleberd, ter hoogte van Luxwoude. De politie, een ambulance en de brandweer werden om 07.15 uur opgeroepen.

De chauffeur is opgevangen door het ambulancepersoneel. Hij is met onbekende verwondingen meegenomen met de ambulance. Over de oorzaak is nog niks bekend. Het verkeer dat richting Heerenveen reed moest rekening houden met file.

De vrachtwagen raakte bij het ongeval beschadigd. De combinatie is na de ochtendspits door een bergingsbedrijf weggehaald.

