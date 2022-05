Pop-up festivals in wijken en dorpen in Smallingerland

wo 18 mei 2022 18.14 uur

DRACHTEN - Onder de naam CultuurKaravaan worden er van juni tot en met september acht pop-up festivals in de dorpen en wijken van Smallingerland gehouden. Het is een feestelijke middag met muziek, kunst, theater, film en een uitgebreid kinderprogramma.

Bibliotheek Drachten, Museum Dr8888, Poppodium Iduna en Schouwburg de Lawei organiseren de festivals op locatie. De eerste editie van de CultuurKaravaan vindt plaats op zaterdag 11 juni bij De Utwyk in De Swetten Drachten.

De CultuurKaravaan

Festival de CultuurKaravaan trekt dwars door Smallingerland langs wijken en dorpen. De CultuurKaravaan ademt de sfeer van een festival, maar dan lekker dichtbij huis. Vier samen met je buren en dorpsgenoten het eigenzinnige cultuuraanbod van Smallingerland. Dit gratis festival biedt voor ieder wat wils, met muziek, kunst, theater, film, horeca en een uitgebreid kinderprogramma. En heeft als doel om een bezoek aan kunst en cultuur weer te stimuleren na een lange coronaperiode.

Feestelijke start op 11 juni De Swetten

Op 11 juni strijkt de CultuurKaravaan voor het eerst neer in De Swetten, rondom Wijkcentrum De Utwyk. Van 16.00 tot 19.00 uur is er van alles te doen en te zien op vier verschillende podia en festivaltenten. Met o.a. Gurbe Douwstra, Kings of Diamonds en theatervoorstelling \'Dag en Nacht’ van Garage TDI. Naast het culturele programma is er ook een bar en een foodtruck aanwezig voor het echte festivalgevoel.

Deelnemende wijken en dorpen

De CultuurKaravaan strijkt de komende maanden ook neer in deze wijken en dorpen: De Bouwen (18 juni), Oudega (2 juli), De Trisken (9 juli), Drachtster Compagnie (16 juli), Boornbergum (3 september), De Wiken (10 september) en Opeinde (17 september).

Op www.cultuurkaravaan.nl kun je het programma per locatie vinden.