Hennepkwekerij met honderden plantjes opgerold

wo 18 mei 2022 17.10 uur

GORREDIJK - Een hennepkwekerij met honderden plantjes is woensdag door de politie opgerold. De planten stonden binnen in een woning. Ook werden er in deze woning door de politie veel henneptoppen aangetroffen.

In de woning was ook een speciale droogruimte. In deze ruimte werd door de politie zo'n 4 kg gedroogde hennep gevonden. Er werd voor deze kwekerij illegaal stroom afgetapt. Vooralsnog heeft de politie geen aanhoudingen gedaan.

De politie moet al langere tijd op de hoogte zijn geweest van de kwekerij in de woning aan de Stokerij in Gorredijk. De politie kon donderdag melden dat er 240 plantjes waren aangetroffen. Een buurtbewoner laat deze site weten dat hij vorig jaar de politie al had ingeseind.

Reactie politie

De politie laat als reactie hierop weten dat er voldoende aanknopingspunten moeten zijn om in actie te komen. Ernest Zinsmeyer van de politie laat weten: "We kunnen niet op basis van een melding zo maar ergens naar binnengaan. Er moeten dan sterke aanwijzingen zijn om een inval te kunnen doen en het moet dan ook zeker zijn uit welk pand het afkomstig is. Dat was gisteren het geval waardoor we de instap konden doen."

Te weinig mensen

Door personeelstekort kon de hennepkweker gewoon zijn gang gaan. Vanwege de coronacrisis werd de buurtbewoner destijds medegedeeld dat de hennepkwekerij niet hoog op de prioriteitenlijst van de politie stond. Twee weken geleden belde de buurtbewoner opnieuw met de politie.

Onwel door geur

De geur van de hennep was op sommige momenten niet te harden. De kinderen werden de laatste weken soms onwel vanwege de hennepgeur. Uiteindelijk is er door de politie deze woensdag toch werk van gemaakt. Ook de woningeigenaar en makelaar die de woning verhuurde, waren ingelicht over de kwekerij om extra druk te zetten

Buurtbewoners zagen heel af en toe iemand met een tas naar de woning lopen. Het zou gaan om een man met Oost Europees uiterlijk. De woning werd eerder ook wel verhuurd aan arbeidsmigranten.

In de buurt zijn de bewoners deze woensdag blij dat de politie uiteindelijk in actie is gekomen. "Het is hartstikke mooi dat het nu opgeruimd wordt, alleen hadden ze het wel wat eerder mogen doen....."

