Auto uitgebrand in Gorredijk

wo 18 mei 2022 07.33 uur

GORREDIJK - Een auto is dinsdagnacht uitgebrand aan de Wolkammerij in Gorredijk. De brandweer werd om 2.10 uur opgeroepen voor de brand.

De brand ontstond aan de achterzijde van de Opel. De brandweer is ter plaatse gekomen om de brand te blussen. De politie heeft de brand in onderzoek. Mogelijk is er sprake van brandstichting vanwege de plek waar de brand is begonnen.

