Jaloerse asielzoeker valt medebewoner azc aan met schaar

di 17 mei 2022 13.05 uur

LEEUWARDEN - Een jaloerse asielzoeker uit Gambia die een medebewoner van het azc in Drachten met een schaar aanviel, is dinsdag bij verstek veroordeeld tot een gevangenisstraf van twee maanden plus een maand voorwaardelijk. Het incident vond op 15 augustus 2021 plaats.

“Get away from the women”

Het slachtoffer, geboren in Nigeria, bracht samen met een vriend twee vrouwen naar huis. De man werd op straat aangevallen door de verdachte. In zijn beleving vond de Gambiaan dat één van de vrouwen bij hem hoorde. Terwijl hij aan kwam fietsen riep de verdachte “get away from the women”, waarna hij het slachtoffer besprong en probeerde met de – behoorlijk grote - schaar te steken.

Gapende snijwond op onderarm

Omstanders zagen dat de man steekbewegingen richting het bovenlichaam maakte. Het slachtoffer hield tijdens de worsteling de hand met schaar vast maar kon niet voorkomen dat hij een gapende snijwond op de onderarm opliep en een wond tussen duim en wijsvinger. De man werd overgebracht naar de spoedeisende hulp. Hij is naar een ander azc verhuisd, maar zou nog steeds last hebben van herbelevingen.

900 euro smartengeld

De verdachte zou eigenlijk het land uit moeten. Hij is nog niet uitgezet, hij verblijft momenteel in Ter Apel. Hij beweerde dat hij vanuit het niets door het slachtoffer werd aangevallen. Die lezing legde rechter Bert Dölle naast zich neer. Dölle veroordeelde de man tot een celstraf van drie maanden waarvan een maand voorwaardelijk. Het slachtoffer had om 900 euro smartengeld gevraagd. Die vordering werd toegewezen.