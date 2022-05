Studentenexpo Unyk in De Lawei

di 17 mei 2022 10.18 uur

DRACHTEN - Van 1 juni tot en met 12 juni presenteert De Lawei de expositie Unyk. De expositie laat het eindwerk zien van studenten van ROC Friese Poort.

Studenten van de opleidingen Fotografie en Mediavormgever Art en Design laten beeldend zien wat ze de afgelopen jaren geleerd hebben.

Zo is Iona Groenewoud van de opleiding Fotografie een project begonnen dat dieren in een menselijk jasje heet. Hierbij fotografeert ze verschillende dieren, accessoires en kleding uit de jaren 1920 t/m 1935. De dieren worden doormiddel van Photoshop in elkaar gezet. Iona geeft elk werk een eigen karakter. Een varken wordt bijvoorbeeld geassocieerd met een alleseter, smerig en onbeschaafd. Door deze verschillende (stereotype) kenmerken heeft dit dier een eigen persoonlijkheid gekregen als kok.

Nicole Middelkamp van de opleiding Mediavormgever Art en Design heeft ervoor gekozen om een kostuum te maken geïnspireerd op het sprookje Alice in Wonderland. Hiermee wil Nicole het hele verhaal in één jurk samenvatten, hiervoor gebruikt ze de meest uiteenlopende materialen van vilt tot veren en knikkers. Door op zo'n creatieve manier een kostuum te maken brengt Nicole haar passie voor dans en theater samen met kunst.

Ook andere creatieve opleidingen van de afdeling OntwerpFBRK zetten hun beste beentje voor en leveren een bijdrage aan de expositie.

Opening

Er is een feestelijke opening op woensdag 1 juni van 14.00 tot 20.00 uur. De afgestudeerden zijn dan zelf aanwezig en showen hun unieke stukken. "Het leek ons leuk om een laatste gezamenlijke herinnering te creëren. We hebben de expositie Unyk genoemd omdat al onze individuele werken uniek zijn en omdat we een expositie als nooit tevoren willen neerzetten", aldus een aantal studenten van de opleiding Mediavormgeving Art en Design.

Bezoekersinformatie

De expositie Unyk in de expositieruimte van De Lawei is te bekijken van 1 juni tot en met 12 juni. De expositieruimte is iedere dag geopend van 14.00 – 17.00 uur, met uitzondering van 5 juni (Pinksteren) en 6 juni, die dagen is de expositie gesloten. De expositie is ook vlak voor en na een voorstelling te bezoeken. De expositieruimte is bereikbaar via de ingang aan het Reidingplein of via de eigen ingang.