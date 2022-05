Alerte bewoners blussen auto en garage in Drachten

ma 16 mei 2022 07.17 uur

DRACHTEN - Alerte bewoners konden in de nacht van zondag op maandag erger voorkomen bij een autobrand. De auto stond geparkeerd tegen hun garage van de woning aan de Hillemalaan in Drachten. Door nog een onbekende oorzaak was het voertuig in brand gevlogen.

Rond 03.15 uur werden de bewoners ruw verstoord in hun slaap. Het busje stond aan de voorzijde in brand. De bewoners hebben snel het voertuig verplaatst. Met behulp van een tuinslang wisten zij de garage en het busje te blussen. De brandweerlieden hebben de bluswerkzaamheden uiteindelijk overgenomen.

Vermoedelijk is de brand begonnen in een kliko die tussen de auto en de garage in stond. Hoe dit kon gebeuren is niet bekend. Zowel het voertuig en de garage raakten fors beschadigd.

