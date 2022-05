Brandweer blust brand in woning in Terwispel

zo 15 mei 2022 18.36 uur

TERWISPEL - In een woning aan de Butewei in Terwispel brak zondag aan het begin van de avond brand uit. Een voorbijganger zag rook uit de woning komen en belde 112. Het is onduidelijk wat er precies is gebeurd. De brandweer werd om 18.16 uur gealarmeerd.

Bij aankomst van de brandweerlieden kwam er nog steeds rook uit de woning. Er bleek sprake te zijn van een binnenbrand waarbij veel rook vrijkwam. De brandweer wist de brand snel te blussen.

Een ambulance is ter plaatse gekomen om een persoon te onderzoeken die vermoedelijk rook had binnengekregen. Zij is met de ambulance overgebracht naar het ziekenhuis.

FOTONIEUWS