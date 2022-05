Brandweer redt door hond opgejaagde Lupin uit de boom

vr 13 mei 2022 18.46 uur

DRACHTEN - De brandweer van Drachten heeft vrijdag aan het begin van de avond kat Lupin uit de boom gehaald aan de Hunze in Drachten. Het beestje was donderdagavond niet thuis gekomen, waarna de eigenaren op zoek zijn gegaan. Toen ze buiten aan het roepen waren, hoorden ze Lupin miauwen vanuit de boom....

Een buurtbewoner kon de eigenaren vertellen dat de kat was opgejaagd door een hond. De kat zat in een boom in de tuin van het huis waar een hondeneigenaar woont. Vermoedelijk durfde Lupin daarom niet naar beneden.

Met een snelle actie van de brandweer kon de kat worden gepakt. In een reismand is het beestje vervolgens weer meegenomen naar beneden. Daar kon deze herenigd worden met het baasje, die dolblij was dat Lupin weer veilig thuis is.

