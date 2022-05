Drie jongens naar ziekenhuis na brandstichting

vr 13 mei 2022 16.50 uur

DRACHTEN - Drie jongens zijn vrijdagmiddag per ambulance naar het ziekenhuis gebracht nadat ze rook hadden ingeademd. Ze waren even daarvoor in een leegstaande woning geweest aan de Warren in Drachten.

De jongens zeiden tegen de hulpdiensten dat ze anderen uit de woning hadden zien gaan en daarop zouden zij vervolgens naar binnen zijn gegaan. Op dat moment was er brand gesticht in het slooppand. Door de rook kregen ze ademhalingsproblemen.

De brandweer van Drachten is ter plaatse gekomen om de brand te blussen. Er was brand gesticht met behulp van oud papier en kussens.

