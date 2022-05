Drijvend zonnepark op Lippe Gabriëlsplas geopend

vr 13 mei 2022 12.04 uur

URETERP - De gemeente Opsterland en GroenLeven opende donderdag het door GroenLeven gerealiseerde drijvende zonnepark op de Lippe Gabriëlsplas nabij Ureterp. Het zonnepark, dat gerealiseerd is met veel lokale bedrijven, bestaat uit ruim 25.000 zonnepanelen en wekt voldoende groene stroom op voor ruim 4.000 huishoudens.

Het is het vierde zonnepark, waarvan twee op water, dat GroenLeven realiseert in de gemeente Opsterland, die met de komst van de groene energiebron weer een belangrijke stap zet in haar duurzame doelstellingen. Opsterland heeft zichzelf als doel gesteld om in 2035 energieneutraal te zijn.

Wethouder Anko Postma: "Het was een heel prettige en constructieve samenwerking met GroenLeven en het Plaatselijk Belang van het dorp Ureterp. We zijn samen tot een heel mooi, nieuw, duurzaam initiatief gekomen wat heel goed past in de ambities van de gemeente om zo snel mogelijk 100% te gaan verduurzamen."

Verrijking van natuur en recreatie

Frank Oomen van GroenLeven: "Met dit nieuwste drijvende zonnepark voor de gemeente Opsterland helpen we de energietransitie weer een stap vooruit. Het project levert een prachtige bijdrage aan een duurzame leefomgeving voor het dorp Ureterp. GroenLeven is er trots op hoe ook dit project op een verantwoorde wijze, met oog voor omgeving en natuur, tot stand is gekomen."

Bij de inrichting van het zonnepark is aanzienlijk veel aandacht besteed aan landschappelijke inpassing en verrijking voor natuur en recreatie. Zo zijn er twee kleinschalige fruitboomgaarden aangelegd. Verder zijn er nabij de plas op diverse locatie vleermuiskasten bevestigd en zijn er wiepen aan de oostoever van de plas bevestigd ter bevordering van de vispopulatie en amfibieën.

Groepen 7 en 8 van de drie basisscholen uit Ureterp hebben samen 140 vogelnestkastjes gemaakt en deze rondom de plas geplaatst. Ook aan het recreatiegedeelte van de plas is gedacht. Zo is er vanuit GroenLeven een nieuw wandelpad langs de plas aangelegd, is er een vogelkijkscherm geplaatst en zijn er diverse picknickplaatsen toegevoegd. Ook de vislocaties in de plas zijn verfraaid.

