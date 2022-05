Drachten: appartementen ontruimd vanwege brand

do 12 mei 2022 12.11 uur

DRACHTEN - Een aantal appartementen in een complex aan het Van Knobelsdorffplein in Drachten is donderdag rond het middaguur ontruimd vanwege een brand. De brandweer van Drachten werd om 11.29 uur opgeroepen voor de brand.

De brand was ontstaan in een meterkast in het gebouw. Daarna was de brand doorgeslagen naar het plafond. Uit voorzorg werden alle appartementen in de omgeving ontruimd vanwege de rookontwikkeling.

Nadat de brand door de brandweer was geblust, heeft de brandweer de woningen en/of gangen geventileerd. De bewoners konden daarna weer terugkeren naar hun woning.

