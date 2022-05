Nieuw park aan Reidingweg is klimaatbestending en wordt biodivers

do 12 mei 2022 10.50 uur

DRACHTEN - Nu ook in Nederland de klimaatverandering duidelijk merkbaar is, is het voor gemeenten zaak om daarop te anticiperen. De gemeente Smallingerland heeft dat onlangs gedaan met de vernieuwing van het park aan de Fabriciuslaan en Reidingweg in Drachten.

Buffer- en doorstroomcapaciteit

De nieuw aangelegde vijvers moeten er voor zorgen dat overtollig water tijdens hevige regenval opgevangen kan worden. De gemeente Smallingerland laat weten: "Voor de veiligheid van het watersysteem (sloten en grondwater) is het noodzakelijk om de buffer- en doorstroomcapaciteit te vergroten. Het klimaatbestendiger maken van het systeem is nodig om in de toekomst de pieken op te kunnen vangen."

Biodiversiteit vergroten

"Deze pieken vinden plaats tijdens zowel natte als droge perioden. Ook willen we proberen de biodiversiteit te vergroten door natuurlijke oevers, bloemrijk grasland, besdragende bomen en struiken en het maken van hoogteverschillen in het terrein."

Gemeentelijk waterplan

De aanpak van het park bij de Reidingweg is onderdeel van het gemeentelijk waterplan wat tegenwoordig ook een klimaatadaptatieplan zou kunnen zijn. De gemeente Smallingerland heeft veel positieve reacties ontvangen uit de buurt, en hoopt dat de natuur zich de komende tijd gaat ontwikkelen.



De totale kosten voor de herinrichting zijn begroot op zo'n 150.000 euro.

FOTONIEUWS

Poll: Klimaatverandering. Wat zit jou het meeste dwars?

Stijgende zeespiegel 14.3%

Nooit meer Elfstedentocht 28.6%

De droogte 35.7%

Periodes van hitte 0%

Stortregens en stormen 7.1%

Niets.... 14.3%

14 stemmen - poll is beëindigd